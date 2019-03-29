В Покрове женщина под видом соцработника проникала в квартиры и воровала мобильные телефоны

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-29T11:52:56+03:00

Дело в отношении ее передано в суд

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Как сообщает пресс-служба областной полиции, в Петушинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Покров. Женщина обвиняется в совершении двух краж.

По версии следствия, в начале декабря прошлого года она под видом работника социальной службы проникла в квартиры местных жителей и, когда хозяева отвлекались, похищала мобильные телефоны, после чего скрывалась. Материальный ущерб превысил 16 000 рублей. Женщину ранее уже судили за аналогичные преступления. Во время следствия она дала признательные показания. Похищенные сотовые телефоны были возвращены законным владельцам.

В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU