Владимирские борцы вышли в финал всероссийской спартакиады

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-29T10:50:47+03:00

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Воспитанники Владимирской областной спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Павел Иванов и Георгий Качарава вышли в финал Всероссийской спартакиады по греко-римской борьбе среди учащихся до 18 лет, который пройдет летом 2019 года в городе Ростове.

Спортсмены получили право участвовать в заключительном этапе турнира после победы в своих весовых категориях (65 кг и 80 кг соответственно) во втором этапе соревнований, проводившемся среди борцов ЦФО России с 24 по 27 марта в подмосковном Раменском. Еще два воспитанника СШОР по греко-римской борьбе Алексей Меднов и Егор Андреенко, выступавшие в весовых категориях 45 кг и 55 кг соответственно, выиграли бронзовые медали.

В общей сложности во втором этапе спартакиады участвовали около 150 спортсменов из регионов ЦФО. Владимирскую область представляли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU