Жителя Чувашии ограбили в Муроме во время игры в бильярд

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-29T10:36:01+03:00

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Ночью 26 марта в Муроме ограбили 21-летнего жителя Чувашской республики. Он сразу же обратился в дежурную часть и сообщил полицейским, что у него украли 10 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, представитель Чувашии был в Муроме проездом. В одном из развлекательных заведений он познакомился с молодым человеком, с которым вместе они играли в бильярд. Когда пришло время оплаты, он не обнаружил в кармане денег. А новый знакомый к этому моменту уже покинул заведение.

Сотрудники полиции через несколько часов установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении 22-летнего молодого человека. Тот сознался в краже, пояснив, что похитил деньги в момент, когда потерпевший оставил верхнюю одежду без присмотра.

Полицейские завели на молодого человека уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Похищенные деньги возвращены владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU