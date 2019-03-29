В Коврове чуть не погиб мужчина от угарного газа

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-29T10:27:45+03:00

По предварительной информации, мужчина закурил у себя в квартире и уснул

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29 марта в 01.19 пожарным сообщили о загорании квартиры в жилом доме. Через несколько минут туда приехали сотрудники МЧС и пытались открыть дверь. В итоге решили забраться в квартиру через окно. На диване спал мужчина 1983 года рождения, а рядом с ним горел ковер. По предварительной информации, мужчина закурил и уснул. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатели вынесли хозяина из дома, он уже успел надышаться угарным газом, и передали медикам. Сейчас мужчина находится в больнице.

К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU