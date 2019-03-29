В Коврове чуть не погиб мужчина от угарного газа
По предварительной информации, мужчина закурил у себя в квартире и уснул
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
29 марта в 01.19 пожарным сообщили о загорании квартиры в жилом доме. Через несколько минут туда приехали сотрудники МЧС и пытались открыть дверь. В итоге решили забраться в квартиру через окно. На диване спал мужчина 1983 года рождения, а рядом с ним горел ковер. По предварительной информации, мужчина закурил и уснул. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатели вынесли хозяина из дома, он уже успел надышаться угарным газом, и передали медикам. Сейчас мужчина находится в больнице.
К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU