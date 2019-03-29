В Собинском районе 13 детских площадок опасны для детей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-29T09:50:57+03:00

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В Собинском городском суде завершился суд по безопасности детских игровых площадках в Куриловском и Рождественском сельских поселениях. Дело в том, что многие площадки в этих местах вызвали вопросы.

Согласно правилам ГОСТа на детских площадках должно быть установлено ударопоглощающее покрытие. В итоге суд пришел к выводу, что такое покрытие отсутствует на 13 детских площадках в населённых пунктах Куриловского и Рождественского. Местным властям сказали, что они должны сделать покрытие до 1 августа текущего года. В Куриловском муниципальном образовании на детских площадках так же должны появиться информационные таблички.

Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU