В Собинском районе 13 детских площадок опасны для детей
В Собинском городском суде завершился суд по безопасности детских игровых площадках в Куриловском и Рождественском сельских поселениях. Дело в том, что многие площадки в этих местах вызвали вопросы.
Согласно правилам ГОСТа на детских площадках должно быть установлено ударопоглощающее покрытие. В итоге суд пришел к выводу, что такое покрытие отсутствует на 13 детских площадках в населённых пунктах Куриловского и Рождественского. Местным властям сказали, что они должны сделать покрытие до 1 августа текущего года. В Куриловском муниципальном образовании на детских площадках так же должны появиться информационные таблички.
Решения суда в законную силу не вступили.
ИСТОЧНИК KP.RU