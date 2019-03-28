Во Владимире стартует фотопроект "Правнуки победы"

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-28T18:12:05+03:00

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Приближается День Победы - великий праздник наших бабушек и дедушек.

Добровольческое движение "Доброштаб" совместно с одной из владимирских фотостудий даёт старт фотопроекту "Правнуки Победы", где правнуки и правнучки в возрасте от 3 до 9 лет предстанут в образе своих предков - участников ВОВ.

Для участия в фотопроекте необходимо заполнить заявку и до 11 апреля прислать на почту dobroshtab33@bk.ru.

Двадцать самых артистичных детишек будут приглашены на фотосессию 16 апреля. Готовые работы владимирцы смогут увидеть на остановках Владимира в преддверии 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU