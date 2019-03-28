Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст епархии только два объекта в Суздале

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-28T18:02:53+03:00

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28 марта в «Палатах» прошло заседание Согласительной комиссии. Представители музейной общественности и духовенства собрались за столом переговоров, чтобы обсудить судьбу 12 объектов, на которые претендовала Владимирская митрополия РПЦ.

В ходе переговоров стороны договорились о передаче епархии в безвозмездное пользование только двух объектов в Суздале. Это – Приказная изба XVI-XVII вв. (ансамбль Свято-Покровского женского монастыря) и Знаменская церковь XVIII в.

Что касается Золотых ворот, Дмитриевского, Успенского соборов, Странноприимного дома, Спасо-Преображенского собора. Колокольни, Трапезной Успенской церкви, Архимандритских палат, Георгиевского собора, то епархия решила не претендовать на них.

Будущие проекты музейщиков и представителей церкви будут нацелены на работу с особенными детьми, на организацию доступной среды... Появятся совместные программы (например, по возрождению звонарного искусства), посвященные изучению и пропаганде духовно-материальной культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU