2019-03-28T17:51:15+03:00
Общество

Депутаты ЗС наградили хрупкую продавщицу, нокаутировавшую пьяного дебошира

Вместе с ней поздравили и лейтенанта, спасшего семью на пожаре
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двадцатидвухлетняя Карина Еремеева, подрабатывающая продавщицей в маркетбаре, сумела утихомирить буйного покупателя, поразив своей смелостью и ударами десятки тысяч пользователей соцсетей и британского бойца популярного в мире чемпионата UFC Даррена Тилла. Девушка, несколько лет занимавшаяся тайским боксом, подошла к незнакомцу, колотившего стоявшего в очереди покупателя головой о холодильник, и заступилась за жертву. Девушка, до этого не участвовавшая в драках, сумела двумя ударами повалить нападавшего, а потом вызвала «скорую помощь» и полицию. Кстати, агрессивный посетитель потом приходил извиняться перед продавщицей. Вскоре после случившегося девушка познакомилась с будущим мужем и ушла с ночной работы. Но мужество молодой мамы, воспитывающей двоих малышей, оценили народные избранники и 28 марта вручили ей награду. Вместе с ней поздравили и лейтенанта Алексея Клочанюка из Вязниковского района, спасшего из горящего дома в поселке Никологоры семью с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле погасят марку, выпущенную к столетию Алексея Фатьянова
Во Владимире стартует фотопроект "Правнуки победы"
Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст епархии только два объекта в Суздале
Владимирская прокуратура наказала ТСЖ на падение глыбы снега на женщину
В судогодских школах хранили опасные отходы
Владимирский Следком предлагает запретить продажу детям газовых зажигалок и баллончиков
Постоялец с Северного Кавказа обокрал вязниковский монастырь, в котором прожил четыре года
Администрация города Владимира пояснила, что визит сенаторов СовФеда в школу № 49 не был спланирован заранее
Юным владимирским театралам покажут "Каштанку" и "Принцессу на крыше"
Премия имени Евгения Евстигнеева досталась владимирскому актеру Андрею Щербинину
Суздаль вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники
Сенаторов Совета Федерации не пустили во владимирскую школу №49
Клиенты Промсвязьбанка сделали уже более 6,5 тыс. переводов по Системе быстрых платежей (СБП)
Продажа главной площадки владимирского завода "Точмаш" не состоялась
Во Владимире задержали закладчика с белым порошком
ФСБ во Владимире задержала крупную партию амфетамина
Во Владимире автобус после столкновения с троллейбусом вылетел на "встречку" и задел еще пару машин
В Камешково 50-летний нелегал-апатрид ударил ножом 14-летнего подростка
Жителю Мурома, сбившему шестилетнего ребенка на переходе, вынесен приговор
Во Владимире из-за гололеда стоит город: сразу на нескольких улицах столкнулись машины
Жительницу Вязников ограбил уроженец соседнего государства
Владимирская спортсменка выиграла две медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам
Гороховчане поставили рекорды района по отжиманию
Во Владимире задержали подозреваемого в промышленном шпионаже кандидата технических наук