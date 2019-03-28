Депутаты ЗС наградили хрупкую продавщицу, нокаутировавшую пьяного дебошира

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-28T17:51:15+03:00

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Двадцатидвухлетняя Карина Еремеева, подрабатывающая продавщицей в маркетбаре, сумела утихомирить буйного покупателя, поразив своей смелостью и ударами десятки тысяч пользователей соцсетей и британского бойца популярного в мире чемпионата UFC Даррена Тилла. Девушка, несколько лет занимавшаяся тайским боксом, подошла к незнакомцу, колотившего стоявшего в очереди покупателя головой о холодильник, и заступилась за жертву. Девушка, до этого не участвовавшая в драках, сумела двумя ударами повалить нападавшего, а потом вызвала «скорую помощь» и полицию. Кстати, агрессивный посетитель потом приходил извиняться перед продавщицей. Вскоре после случившегося девушка познакомилась с будущим мужем и ушла с ночной работы. Но мужество молодой мамы, воспитывающей двоих малышей, оценили народные избранники и 28 марта вручили ей награду. Вместе с ней поздравили и лейтенанта Алексея Клочанюка из Вязниковского района, спасшего из горящего дома в поселке Никологоры семью с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU