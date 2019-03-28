Владимирская прокуратура наказала ТСЖ на падение глыбы снега на женщину

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-28T15:43:35+03:00

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Прокуратура города Владимира вынесла представление о недопущении нарушений в адрес ТСЖ, управляющего домом на улице Разина. С него упала на жительницу города упала снежная глыба. Пострадавшая получила травму.

Прокуратура сообщает, что за чистой на крыше, а также за надлежащим состоянием дома обязан следить собственник. Таким образом, ТСЖ несет ответственность за состоянием крыш и балконов, относящихся к общедомовому имуществу. Однако работа в указанном направлении проводилась ненадлежащим образом, что привело к инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU