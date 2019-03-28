В судогодских школах хранили опасные отходы

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-28T15:27:18+03:00

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Проверка, проведенная прокуратурой в Судогодском районе, показала, что там крайне небрежно обращаются с опасными отходами и веществами. В частности, в средней школе №1 проверка обнаружила в подсобке коробки с перегоревшими лампами дневного света. Коробки стояли открытыми прямо на полу, их в любой момент могли задеть дети или сотрудники, а из разбитых таких ламп выделяются пары ртути, отравляющие воздух.

Та же ситуация с ртутными лампами была обнаружена прокуратурой в другой школе Судогды, №2. К счастью, в обоих случаях лампы никто не разбил и дети ртутными парами не отравились. Однако прокурором района директорам обеих школ внесены представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены, нарушения устранены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU