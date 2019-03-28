Владимирский Следком предлагает запретить продажу детям газовых зажигалок и баллончиков

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-28T15:06:44+03:00

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По данным владимирского Следственного комитета, только в 2018 году от вдыхания газа из зажигалок и баллончиков погибло два подростка, а за последние 5 лет таких случаев было восемь. Дети для получения наркотического кайфа вдыхали газ из баллонов для заправки зажигалок (в одном случае – из баллона с бытовым газом). Это больше, чем за то же время погибло от наркотиков и психоактивных веществ. Во всех случаях пагубным пристрастием страдали друзья и знакомые жертв, то есть явление распространенное. Последний трагический случай произошел в Александровском районе в ноябре 2018 года с 15-летним мальчиком, который воспитывался в полной благополучной семье.

Чтобы бороться с таким видом токсикомании, Следком обратился в Заксобрание с предложением запретить продажу баллончиков с газом и газовых зажигалок несовершеннолетним. Сейчас ограничений по возрасту нет. За продажу газовых устройств детям предлагается ввести ответственность, как за продажу спиртного и сигарет. Законодательное Собрание региона согласилось с позицией следственного управления владимирского СК и готовит обращение в Госдуму о принятии такого закона.

ИСТОЧНИК KP.RU