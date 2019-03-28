Постоялец с Северного Кавказа обокрал вязниковский монастырь, в котором прожил четыре года

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-28T15:04:33+03:00

Он продал две доверенные ему иконы за 670 тысяч рублей

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Сотрудники МВД по Республике Северная Осетия - Алания при участии бойцов Росгвардии задержали ранее судимого 25-летнего уроженца Северного Кавказа, обвиняемого в хищении икон вязниковского монастыря. По данным следствия, обвиняемый жил в монастыре четыре года, однажды настоятель доверил ему передачу трех икон на реставрацию. Как сообшает пресс-служба УМВД по Владимирской области, обратно в обитель вернулась только одна икона.

Во время предварительного расследования подозреваемый стал уклоняться от явки на следственные мероприятия, а потом и вовсе покинул монастырь. После этого мужчину объявили в федеральный розыск.

После задержания в Северной Осетии, обвиняемый сознался в краже. Он пояснил, что продал две иконы за 670 тысяч рублей. На данный момент фигурант находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU