2019-03-28T15:04:33+03:00
Происшествия

Постоялец с Северного Кавказа обокрал вязниковский монастырь, в котором прожил четыре года

Он продал две доверенные ему иконы за 670 тысяч рублей
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД по Республике Северная Осетия - Алания при участии бойцов Росгвардии задержали ранее судимого 25-летнего уроженца Северного Кавказа, обвиняемого в хищении икон вязниковского монастыря. По данным следствия, обвиняемый жил в монастыре четыре года, однажды настоятель доверил ему передачу трех икон на реставрацию. Как сообшает пресс-служба УМВД по Владимирской области, обратно в обитель вернулась только одна икона.

Во время предварительного расследования подозреваемый стал уклоняться от явки на следственные мероприятия, а потом и вовсе покинул монастырь. После этого мужчину объявили в федеральный розыск.

После задержания в Северной Осетии, обвиняемый сознался в краже. Он пояснил, что продал две иконы за 670 тысяч рублей. На данный момент фигурант находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирская прокуратура наказала ТСЖ на падение глыбы снега на женщину
В судогодских школах хранили опасные отходы
Владимирский Следком предлагает запретить продажу детям газовых зажигалок и баллончиков
Администрация города Владимира пояснила, что визит сенаторов СовФеда в школу № 49 не был спланирован заранее
Юным владимирским театралам покажут "Каштанку" и "Принцессу на крыше"
Премия имени Евгения Евстигнеева досталась владимирскому актеру Андрею Щербинину
Суздаль вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники
Сенаторов Совета Федерации не пустили во владимирскую школу №49
Клиенты Промсвязьбанка сделали уже более 6,5 тыс. переводов по Системе быстрых платежей (СБП)
Продажа главной площадки владимирского завода "Точмаш" не состоялась
Во Владимире задержали закладчика с белым порошком
ФСБ во Владимире задержала крупную партию амфетамина
Во Владимире автобус после столкновения с троллейбусом вылетел на "встречку" и задел еще пару машин
В Камешково 50-летний нелегал-апатрид ударил ножом 14-летнего подростка
Жителю Мурома, сбившему шестилетнего ребенка на переходе, вынесен приговор
Во Владимире из-за гололеда стоит город: сразу на нескольких улицах столкнулись машины
Жительницу Вязников ограбил уроженец соседнего государства
Владимирская спортсменка выиграла две медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам
Гороховчане поставили рекорды района по отжиманию
Во Владимире задержали подозреваемого в промышленном шпионаже кандидата технических наук