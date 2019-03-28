2019-03-28T14:40:19+03:00
Общество

Администрация города Владимира пояснила, что визит сенаторов СовФеда в школу № 49 не был спланирован заранее

Директора школы из администрации области оповестили вчера вечером
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация города Владимира выразила официальную позицию по инциденту с недопуском временной комиссии Совета Федерации школу № 49 в микрорайоне 8ЮЗ. Пресс-служба мэрии сообщила, что представители администрации области обратились в горадминистрацию о подготовке визита высоких гостей два дня назад. В списке объектов, которые желают посетить представители комиссии, значились лингвистическая гимназия № 23, ледовый дворец "Владимир" и детско-юношеская школа имени Толкачева.

Относительно инцидента с посещением членами временной комиссии школы № 49, мэрия поясняет, что вчера около 18.00 на мобильный номер директора школы позвонил человек, представившийся сотрудником областной администрации. Он сообщил, что на следующий день в школу приедут гости "походить, погулять, посмотреть". Директор заявила, что школа не частная, потому за разрешением необходимо обращаться в администрацию города.

"Реакция, которая последовала на другом конце телефона в ответ на это предложение , непередаваема. И не вполне печатна", - сообщает пресс-служба администрации города Владимира.

Также пресс-служба мэрии сообщает, что через два часа тот же человек позвонил директору школы еще раз, заявив, что у гостей "и без того мало времени".

ИСТОЧНИК KP.RU

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