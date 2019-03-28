Юным владимирским театралам покажут "Каштанку" и "Принцессу на крыше"

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-28T14:28:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале апреля на гастроли во Владимир приедет Волгоградский театр кукол. 4 и 5 апреля юные зрители увидят спектакль по рассказу Чехова "Каштанка". Артисты рассказывают случай, произошедший с Каштанкой, при помощи планшетных кукол и с элементами теневого театра. Цена билета - 230 рублей.

6 апреля владимирцев приглашают оценить еще одну постановку - "Принцесса на крыше" - историю о капризной принцессе, которая хотела луну. К слову, спектакль будет интересен и родителям, ведь он помогает понять, когда детям нужно говорить "нельзя", а когда - "можно". Цена билета - 280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU