2019-03-28T14:28:29+03:00
Звезды

Юным владимирским театралам покажут "Каштанку" и "Принцессу на крыше"

Постановки привезет Волгоградский театр кукол
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского областного театра куколфото с официального сайта Владимирского областного театра кукол
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В начале апреля на гастроли во Владимир приедет Волгоградский театр кукол. 4 и 5 апреля юные зрители увидят спектакль по рассказу Чехова "Каштанка". Артисты рассказывают случай, произошедший с Каштанкой, при помощи планшетных кукол и с элементами теневого театра. Цена билета - 230 рублей.

6 апреля владимирцев приглашают оценить еще одну постановку - "Принцесса на крыше" - историю о капризной принцессе, которая хотела луну. К слову, спектакль будет интересен и родителям, ведь он помогает понять, когда детям нужно говорить "нельзя", а когда - "можно". Цена билета - 280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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