Премия имени Евгения Евстигнеева досталась владимирскому актеру Андрею Щербинину

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-28T14:14:49+03:00

Торжественная церемония вручения прошла 27 марта. в Международный день театра

Изменить размер текста: A A

27 марта, в Международный день театра, владимирские артисты представили традиционный театральный капустник. Труппа дала спектакль «Владимирская драма из века в век».

После этого в торжественной обстановке состоялось вручение премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Ее получил актер Владимирского академического театра драмы, неоднократный победитель приза зрительских симпатий Андрей Щербинин.

Медали за пламенное и преданное служение театру были вручены главному специалисту пошивочной мастерской Ольге Евдокимовой и артисту Анатолию Шалухину. Дипломом преданного зрителя наградили постоянного зрителя театра, покупавшего билеты в кассе театра, оставлявшего свои рецензии на спектакли Владимирского театра в соц.сетях, педагога Наталью Николаевну Косточкину.

ИСТОЧНИК KP.RU