2019-03-28T14:05:08+03:00
Общество

Суздаль вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники

Туристы готовы отдать почти 4 тысячи за 2,5 дня
Алексей СУХОВ
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Российский сайт бронирования отелей Tvil.ru выявил малые города России, популярные для отдыха и путешествий на майские праздники.

Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, Лахденпохья на берегу Якимварского залива Ладожского озера в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Бахчисарай в Крыму и курорт минеральных вод Железноводск в Ставрополье входят в пятерку популярных у туристов малых городов страны для поездок на майские праздники-2019.

Туристы бронируют майские поездки в малые города на период от 2,5 до 5 дней и тратят на проживание в гостиницах и домах от 2 до 4 тысяч рублей на семью в сутки.

Меньше всего на проживание в малых городах в майские праздники туристы потратят в Крыму и Ставрополье (2 тысячи рублей за 4 дня) , больше - во Владимирской области (3,8 тысяч рублей за 2,5 суток).

ИСТОЧНИК KP.RU

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