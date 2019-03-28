Суздаль вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-28T14:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский сайт бронирования отелей Tvil.ru выявил малые города России, популярные для отдыха и путешествий на майские праздники.

Осташков на берегу озера Селигер в Тверской области, Лахденпохья на берегу Якимварского залива Ладожского озера в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Бахчисарай в Крыму и курорт минеральных вод Железноводск в Ставрополье входят в пятерку популярных у туристов малых городов страны для поездок на майские праздники-2019.

Туристы бронируют майские поездки в малые города на период от 2,5 до 5 дней и тратят на проживание в гостиницах и домах от 2 до 4 тысяч рублей на семью в сутки.

Меньше всего на проживание в малых городах в майские праздники туристы потратят в Крыму и Ставрополье (2 тысячи рублей за 4 дня) , больше - во Владимирской области (3,8 тысяч рублей за 2,5 суток).

ИСТОЧНИК KP.RU