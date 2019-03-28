2019-03-28T13:46:11+03:00
Общество

Сенаторов Совета Федерации не пустили во владимирскую школу №49

Занятия в ней сейчас не идут - каникулы
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Администрация Владимирской области
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28 марта во Владимир приехали представители комиссии Совета Федерации в составе нескольких сенаторов и представителя Минстроя РФ. Они намеревались проверить школу № 49 в микрорайоне 8ЮЗ. Однако комиссию не пустили в школу.

Известно, что в комиссию входили сенатор Юрий Федоров и представитель Минстроя Татьяна Бармина.

Информацию об инциденте распространила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова. Она отметила, что представители администрация региона заранее сообщала в городское управление образования о предстоящем визите. Кроме того, пресс-секретарь главы области утверждает, что контакт с мэрией по вопросу визита комиссии был в том числе и вчера.

Какой ответ был получен из мэрии в ответ на информацию о визите - не сообщается.

Также пресс-секретарь губернатора сообщает, что исполняющий обязанности директора департамента строительства и архитектуры Сергей Дмитриев пытался дозвониться в мэрию, но трубку никто не взял. Телефон директора школы оказался выключен.

Отметим, что сейчас практически во всех школах Владимира, в том числе в 49-й - каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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