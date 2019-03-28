Клиенты Промсвязьбанка сделали уже более 6,5 тыс. переводов по Системе быстрых платежей (СБП)

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-28T12:59:19+03:00

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За первый месяц работы по Системе быстрых платежей (СБП) клиенты Промсвязьбанка совершили более 6,5 тыс. денежных переводов на общую сумму более 90 млн руб. Средний перевод по СБП в Промсвязьбанке за этот период составил 15 тыс. руб.

Система быстрых платежей работает в открытом доступе 28 февраля 2019 года. Промсвязьбанк в числе первых предоставил своим клиентам сервис переводов по номеру телефона между банками через СБП, в полном объеме и во всех каналах, как в другие банки, так и на счет в ПСБ. СБП позволяет физическим лицам круглосуточно делать мгновенные переводы друг другу по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России, а операционным расчетно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК).

«Первый месяц работы по СБП показал, что эта система очень востребована нашими клиентами, они активно переводят средства, например, для пополнения своего счета или погашения кредита, — отметил директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. — СБП снимает барьер, когда клиенту и его близким нужно открывать счета в одном банке, чтобы удобно переводить средства. Мы планируем развивать этот сервис, скоро добавим возможность выбора любимого банка, а также запроса перевода».

ПСБ также принимает участие в запуске второго этапа развития СБП — платежей в пользу юридических лиц — например, за товары и услуги с использованием QR-кодов, добавил Чернышев.

Переводы по СБП доступны клиентам Промсвязьбанка в личном кабинете интернет-банка и мобильном приложении в разделе «Платежи и переводы». Чтобы сделать перевод через СБП, нужно в разделе «Перевод по номеру телефона» указать номер телефона получателя, выбрать банк получателя и счет списания, ввести сообщение для получателя и указать сумму перевода. Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

До 31 мая в рамках акции по дебетовым картам переводы по СБП для клиентов Промсвязьбанка бесплатны. Сейчас перевод по СБП возможен на счета, открытые в банках, присоединившихся к СБП. К системе уже присоединились 12 банков, по мере расширения участников системы у пользователей будут появляться новые возможности для перевода.

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ИСТОЧНИК KP.RU