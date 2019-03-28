2019-03-28T15:39:13+03:00
Общество

Продажа главной площадки владимирского завода "Точмаш" не состоялась

Желающих купить 257 тысяч квадратных метров промышленных площадей не нашлось
Сергей МОРКОВКИН
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21 марта ВПО "Точмаш" (компания ТВЭЛ концерна "Росатом") подвело итоги торгов по продаже основной промплощадки на улице Северной. На аукцион не заявился ни один претендент, торги признаны несостоявшимися.

Напомним, это была вторая попытка "Точмаша" продать промплощадку на улице Северной. Начальная стоимость лота равнялась 1,8 миллиарду рублей, торги должны были пройти на повышение.

Отметим, что продажа комплекса "Дальние погребки" за Пекинкой, принадлежащего "Точмашу", также не состоялась. Покупатель ООО "Молл девелопмент" (владимирская строительная компания) в последний момент отказалась от сделки. Лот выставлен на торги снова.

Также, ВПО "Точмаш" выставило на продажу здание кафе "Почайка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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