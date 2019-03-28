2019-03-28T11:59:39+03:00
Происшествия

ФСБ во Владимире задержала крупную партию амфетамина

Его в бампере своей машины вез 32-летний местный житель
Артём Черепанов
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Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали крупную партию амфетамина. Два килограмма психотропного вещества в бампере своей машины хранил 32-летний местный житель. По данным следствия, наркотики он купил в марте 2019 года, а машину использовал в качестве тайника.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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