Во Владимире автобус после столкновения с троллейбусом вылетел на "встречку" и задел еще пару машин

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-28T16:17:36+03:00

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Очередной неожиданный снегопад пришел во Владимир и повлек за собой массу аварий. Движение в городе на протяжении всего утра было практически полностью парализовано из-за аварии, произошедшей на ул. Пичугина, где в течение двух часов по обе стороны дороги стояли пострадавшие автобус и троллейбус.

По предварительной информации, виновник ДТП именно водитель 27-го автобуса. Троллейбус стоял на остановке, высаживая пассажиров, как вдруг сзади в него неожиданно влетела машина «АДМ». После столкновения с троллейбусом, автобус выкинуло на «встречку», где врезавшись в «Газель», он выехал на тротуар, задев попутно еще несколько припаркованных машин.

Автобус.

От сильного удара у 27-го разбилось боковое стекло, откуда, по словам очевидцев, во время аварии вылетел пассажир. Его состояние, как и здоровье других пассажиров, пока остается неизвестным, но на месте работала бригада «скорой», которая забрала с собой кондуктора. По словам свидетелей аварии, виновник ДТП пытался затормозить, нажав на педаль за несколько метров до столкновений, но «юзом» его протащило до троллейбуса. Причиной тому могло бы послужить то, что он как и многие другие владимирцы уже «переобулись» на летнюю резину.

ИСТОЧНИК KP.RU