В Камешково 50-летний нелегал-апатрид ударил ножом 14-летнего подростка
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении в 50-летнего жителя Камешково, ударившего ножом 14-летнего подростка. По данным следствия, 25 марта мужчина со знакомыми подъехал к дому, из подъезда которого вышла группа подростков. Между мужчиной и одним из парней произошел односложный разговор, после чего обвиняемый внезапно нанес 14-летнему подростку ножевое ранение в спину.
Друзья парня не растерялись. Один из них сразу же позвонил в полицию, второй попросил о помощи стоявших неподалеку двух мужчин. Прохожие схватили нападавшего и удерживали его до приезда наряда полиции.
Полицейские решили не терять времени даром и сами доставили раненного школьника в больницу. Парня своевременно прооперировали, лишь оперативность работы сотрудников полиции позволила спасти жизнь парню.
Обвиняемый находится под стражей. Он признал свою вину в содеянном. По данным следствия, мужчина находится в России на нелегальном положении и не имеет гражданства. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU