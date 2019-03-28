2019-03-28T10:36:24+03:00
Происшествия

В Камешково 50-летний нелегал-апатрид ударил ножом 14-летнего подростка

Друзья парня тут же задержали нападавшего
Сергей МОРКОВКИН
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении в 50-летнего жителя Камешково, ударившего ножом 14-летнего подростка. По данным следствия, 25 марта мужчина со знакомыми подъехал к дому, из подъезда которого вышла группа подростков. Между мужчиной и одним из парней произошел односложный разговор, после чего обвиняемый внезапно нанес 14-летнему подростку ножевое ранение в спину.

Друзья парня не растерялись. Один из них сразу же позвонил в полицию, второй попросил о помощи стоявших неподалеку двух мужчин. Прохожие схватили нападавшего и удерживали его до приезда наряда полиции.

Полицейские решили не терять времени даром и сами доставили раненного школьника в больницу. Парня своевременно прооперировали, лишь оперативность работы сотрудников полиции позволила спасти жизнь парню.

Обвиняемый находится под стражей. Он признал свою вину в содеянном. По данным следствия, мужчина находится в России на нелегальном положении и не имеет гражданства. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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