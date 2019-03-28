Во Владимире из-за гололеда стоит город: сразу на нескольких улицах столкнулись машины

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-28T10:09:19+03:00

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Жители города выкладывают в социальные сети фотографии с мест ДТП. С утра люди поехали на работу и...некоторые так и не доехали. Помешал гололед. Из-за него во Владимире сразу несколько столкновений: на площади Фрунзе, у Золотых ворот, у остановки на выезде из города в сторону Мурома - "под мостом". Кстати, там столкнулись три машины, четвертым оказался автобус.

По предварительным данным, в этих авариях никто серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU