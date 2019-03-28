2019-03-28T09:45:50+03:00
Происшествия

Жительницу Вязников ограбил уроженец соседнего государства

Он вынес из ее квартиры ценности на 50 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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В конце января текущего года в полицию обратилась местная жительница, которая сказала, что из ее квартиры вынесли ценности на 50 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, было возбуждено уголовное дело за кражу. В марте полицейские задержали 31-летнего уроженца одного из соседних государств. Он знал, что хозяйки нет дома, и решил взломать дверь. Из квартиры он украл ценности и сбежал. Все похищенное он успел продать, а 50 тысяч рублей - потратить.

В настоящее время злоумышленник арестован. Сейчас идет проверка на причастность мужчины к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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