2019-03-27T21:15:06+03:00
Спорт

Владимирская спортсменка выиграла две медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам

По результатам турнира Маргарита Щепеткова завоевала право участвовать в чемпионате России в Сочи
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Маргарита Щепеткова из Владимира завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам, который прошел в Липецке 24 марта.

Маргарита стала победителем рапида среди женщин. На втором и третьим местах оказались соперницы из Калужской и Воронежской областей соответственно.

В турнире по блицу владимирская спортсменка уступила подмосковной шахматистке и оказалась в итоге на втором месте. «Бронзу» завоевала участница из Калужской области.

По результатам турнира Маргарита Щепеткова завоевала право участвовать в чемпионате России в Сочи.

В чемпионате Центрального Федерального округа по быстрым шахматам среди мужчин и женщин приняли участие в общей сложности 84 спортсмена из 11 регионов ЦФО. Среди шахматистов был один гроссмейстер, пять Международных мастеров и шесть Мастеров ФИДЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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