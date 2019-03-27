Владимирская спортсменка выиграла две медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам
Маргарита Щепеткова из Владимира завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам, который прошел в Липецке 24 марта.
Маргарита стала победителем рапида среди женщин. На втором и третьим местах оказались соперницы из Калужской и Воронежской областей соответственно.
В турнире по блицу владимирская спортсменка уступила подмосковной шахматистке и оказалась в итоге на втором месте. «Бронзу» завоевала участница из Калужской области.
По результатам турнира Маргарита Щепеткова завоевала право участвовать в чемпионате России в Сочи.
В чемпионате Центрального Федерального округа по быстрым шахматам среди мужчин и женщин приняли участие в общей сложности 84 спортсмена из 11 регионов ЦФО. Среди шахматистов был один гроссмейстер, пять Международных мастеров и шесть Мастеров ФИДЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU