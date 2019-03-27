2019-03-27T21:12:21+03:00
Спорт

Гороховчане поставили рекорды района по отжиманию

Результаты абсолютных чемпионов акции «Гороховец ставит рекорды» будут занесены в книгу рекордов Гороховецкого района.
Алексей СУХОВ
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Жители Гороховецкого района приняли участие в соревнованиях по установлению рекорда в отжиманиях, которые прошли 24 марта в спортивном зале МБУ ФКС «РДЮФОК» в рамках празднование пятилетия с момента подписания указа президента «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО».

Результаты абсолютных чемпионов акции «Гороховец ставит рекорды» будут занесены в книгу рекордов Гороховецкого района. Этой чести удостоились Максим Сисейкин и Ксения Грёздова, которые за три минуты успели отжаться от пола 110 раз и 27 раз соответственно.

Также призёрами соревнований стали Владимир Овсянников, Андрей Данилов, Али Ализаде, Данил Данилов, Юлия Попкова, Андрей Овсянников, Павел Антоновский, Виталий Коновалов и Вячеслав Петрушин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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