Во Владимире задержали подозреваемого в промышленном шпионаже кандидата технических наук

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-27T16:14:44+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего предпринимателя из Нижнекамска, заподозренного в промышленном шпионаже. Его обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере (часть 3 статьи 204 УК РФ) и незаконном получении сведений коммерческой тайны (часть 1 статьи 183 УК РФ).

По версии следствия, 31-летний бизнесмен, кандидат технических наук и учредитель завода по производству химических компонентов в Нижнекамске, решил привлечь новых клиентов и расширить ассортимент выпускаемой продукции. В интернете он нашел владимирское "НПП "Макромер" и 28 февраля договорился с представителем предприятия "купить" за 200 тысяч рублей технологическую инструкцию по производству полимерной продукции. Встреча проходила под надзором правоохранительных органов, при попытке коммерческого подкупа гостя из Нижнекамска задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU