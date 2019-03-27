2019-03-27T16:53:22+03:00
Происшествия

Владимирский таксист, не стоявший на ногах, врезался на "встречке" в газель

В сеть попало видео разговора виновника аварии и сотрудников ГИБДД
Артем Бердник
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Движение напротив ДК Молодежи около двух часов дня парализовала авария, за минуты разлетевшаяся по соцсетям. На выезде с улицы Северной на большой скорости газель столкнулась с «Рено Логан». По предварительной информации, именно водитель легковушки «Яндекс.Такси» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбоку влетел в бампер грузового автомобиля. Таксист же, по словам очевидцев, был настолько пьян, что даже «говорить не мог».

Второй участник аварии сильно не пострадал, на место происшествия приезжала машина «скорой», но она не понадобилась. Его рабочий транспорт сильных повреждений не получил, в отличии от «Логана». Помимо разбитого бампера, водителя могут лишить прав.

В соцсетях появились видео, на которых виновник ДТП, еле стоя на ногах, пытается что-то объяснить сотрудникам ГИБДД, но те сажают его в служебную машину для заполнения протокола. Там, судя по фотографиям, таксист успокоился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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