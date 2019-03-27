2019-03-27T14:42:35+03:00
Происшествия

Владимирский студент в Нижнем Новгороде ранил однокурсника

Курсанты поссорились из-за порядка в комнате
Ирина Мальцева
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Конфликт произошел ночью 25 марта в общежитии речного училища на улице Большая Печорская в Нижнем Новгороде. Во время спора семнадцатилетний владимирец ,поступивший в училище, ударил ножом своего ровесника. Опомнившийся подросток попытался оказать пострадавшему медицинскую помощь и вызвал врачей. Раненого студента доставили в городскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Владимирцу предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он признался и раскаялся. Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, конфликты между подростками возникали и раньше: обвиняемый был старшим по комнате и следил за порядком, на этой почве подростки и ссорились. Сейчас владимирец отчислен из училище, а расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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