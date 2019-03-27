Налоговые приглашают владимирцев на дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-27T14:26:22+03:00

Специалисты расскажут о декларациях, налоговых вычетах и ответят на любые вопросы

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В территориальных налоговых органах пройдет акция «Дни открытых дверей» для налогоплательщиков. Владимирцев ждут 28 и 29 марта, 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля. С 9 до 20 часов.

Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам предоставления деклараций по налогу на доходы физических лиц, получения налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья, а также др.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто обязан представить налоговую декларацию о полученных доходах, проконсультируют по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU