Национальный парк "Мещера" ищет волонтеров

СЕГОДНЯ 14:14 2019-03-27T14:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальный парк "Мещёра" в период с апреля по сентябрь приглашает волонтёров на свои просторы.

Дирекция парка предлагает проживание и обучение (работа вместе с сотрудниками парка). Для питания предоставляют кухню.

Волонтеры могут выбрать работу себе по душе: ухаживать за лесными культурами, заготавливать корма, убирать территорию и заниматься озеленением, укладкой валежника, ремонтными работами. Также требуются волонтеры, которые могут хорошо фотографировать.

Свои заявки и резюме необходимо отправить на почту парка: park.meshera@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU