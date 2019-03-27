Национальный парк "Мещера" ищет волонтеров
Предлагают проживание и обучение
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Национальный парк "Мещёра" в период с апреля по сентябрь приглашает волонтёров на свои просторы.
Дирекция парка предлагает проживание и обучение (работа вместе с сотрудниками парка). Для питания предоставляют кухню.
Волонтеры могут выбрать работу себе по душе: ухаживать за лесными культурами, заготавливать корма, убирать территорию и заниматься озеленением, укладкой валежника, ремонтными работами. Также требуются волонтеры, которые могут хорошо фотографировать.
Свои заявки и резюме необходимо отправить на почту парка: park.meshera@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU