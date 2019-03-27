117 жителей Владимирской области позвонило на "горячую линию" по гриппу

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-27T14:04:24+03:00

Люди спрашивали о прививках и карантинах в учреждениях

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С 4 февраля по 10 марта управление Роспотребнадзора по Владимирской области организовало "горячую линию" по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

Специалисты дали 117 консультаций. Наибольшее количество вопросов касалось эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ в области и городе.Также граждан интересовали вопросы по введению ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении обстановки.

Значительный интерес вызывали вопросы иммунизации против гриппа, в том числе где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, ревакцинации и др.

ИСТОЧНИК KP.RU