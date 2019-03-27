Во Владимире задержали мужчину, приставшего к школьнице в лифте

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-27T14:03:38+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в развратных действиях в отношении 12-летней девочки (часть 2 135 УК РФ).

11 марта 2019 года девочка возвращалась из школы домой. По дороге она заметила, что ее преследует мужчина. Он шел за школьницей до самого подъезда и зашел в сей в лифт, где совершил развратные действия. Совершив преступление, мужчина скрылся. Его объявили в розыск.

26 марта подозреваемый был задержан. 27-летний молодой человек, продающий товары через интернет, раскаялся в содеянном. Он пояснил свои действия желанием познакомиться с девочкой.

На данный момент следователем СК РФ решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственное управление благодарит жителей города Владимира за гражданскую позицию при установлении личности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU