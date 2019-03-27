Владимирские тяжелоатлеты завоевали еще пять медалей на первенстве России в Москве

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-27T13:51:02+03:00

Соревнования проходили в Москве с 16 по 27 марта

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени П. В. Кузнецова Степан Зимин и родные братья из города Струнино Артур Бабаян и Азат Афян, выступавшие в завершении первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет в Москве, завоевали в копилку Владимирской области еще пять медалей.

Степан Зимин, соревновавшийся в возрастной группе «19-20 лет» в весовой категории «109 кг», выиграл сразу три медали: «серебро» по итогам двоеборья (сумма 331 кг), «золото» в рывке (152 кг) и «бронзу» в толчке (179 кг).

Азат Афян, выступавший в одной возрастной группе с Зиминым, но в весовой категории «96 кг», занял второе место с общим результатом 336 кг (рывок – 147 кг, толчок – 189 кг).

Родной брат Азата Артур Бабаян соревновался в возрастной группе «15-18 лет» в весовой категории «96 кг», став лучшим среди соперников. Спортсмен выиграл золотую медаль с общим результатом 345 кг (рывок – 158 кг, толчок – 187 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU