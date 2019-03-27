2019-03-27T13:27:58+03:00
Общество

Скончался отец председателя Законодательного Собрания Владимира Кисёлева

Николай Киселёв прошел путь от рабочего до руководителя крупнейшего предприятия Владимирской области
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Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Киселева Николая Ивановича, скончавшегося на 88 году жизни.

Николай Иванович прошел достойный трудовой путь от простого рабочего до руководителя крупнейшего предприятия Владимирской области. Он пользовался заслуженным авторитетом у коллег и друзей, был хорошим наставником, профессионалом высокого класса, служил ярким примером в работе и жизни для своих близких.

В 1957 году технологом Николай Иванович пришел на завод «Электроприбор», с которым судьба связала его на десятилетия. С 1984 по 1989 годы Николай Иванович был директором завода, под его руководством предприятие достигло максимального объема производства, на нем работало свыше 11 тысяч человек.

Николай Иванович в 1975 году был награжден орденом «Знак Почета», в 1980 году удостоен звания «Почетный радист СССР», а в 1986 году Николай Киселев был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Люди всегда будут помнить Николая Ивановича Киселева как талантливого руководителя и организатора, честного, принципиального человека, всегда готового отстаивать справедливость и защищать тех, кому нужна помощь, верного и надежного товарища. До последней минуты он сохранял силу духа и волю к жизни. Вечная память этому прекрасному человеку, так много сил и душевного тепла отдавшему людям!

Прощание с Николаем Ивановичем Киселевым состоится 28 марта в ГДК с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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