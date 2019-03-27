Житель Рязани сбывал фальшивки в Суздале

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-27T12:52:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Суздальский районный суд вынес обвинительный приговор 27-летнему жителю Рязани, сбывавшему в Суздале поддельные банкноты. В 2014 году молодой человек с тремя друзьями, один из которых уже был судим, а второй находился в розыске, купил в Москве три поддельные пятитысячные банкноты. Сбывать фальшивки они решили в Суздале. Приехав в туристический город, они накупили в аптеке и магазинах лекарств и спиртного.

Прокуратура Владимирской области также сообщает, что ранее молодой человек получил наказание за сбыт подделок в Рязани. Срок за него него был частично присоединен к сроку наказания, назначенного Суздальским горсудом.

ИСТОЧНИК KP.RU