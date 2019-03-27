2019-03-27T12:20:06+03:00
Происшествия

18-летний муромлянин по пути к девушке украл велосипед у соседки

Вора задержали через два дня
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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18 марта в муромскую полицию обратилась 33-летняя местная жительница, рассказавшая, что у неё из подъезда похитили велосипед стоимостью 8000 рублей.

Эту информацию тут же передали всем нарядным полицейским, а уже через два дня на одной из улиц Мурома полицейские увидели похожий велосипед. Молодой человек, сидевший на нем, уже в полиции сознался в краже.

В УМВД России по Владимирской области сообщили, что парень шел в гости к подруге, но увидев хорошо стоящий велосипед, не смог пройти мимо и решил забрать его себе. Теперь 18-летнему муромлянину грозит срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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