Работник офиса в Балакирево украл деньги из сейфа

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-27T12:08:26+03:00

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В феврале в ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одного из офисов компании сотовой связи в поселке Балакирево. По его словам, в ходе проверки в салоне была обнаружена недостача 60 000 рублей.

Полицейским удалось выяснить, что, занимающий руководящую должность в офисе 27-летний местный житель забрал деньги с продаж и потратил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату. Бывшему начальнику грозит срок до 6 лет или штраф в размере заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU