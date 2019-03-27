Работник офиса в Балакирево украл деньги из сейфа
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы
Изменить размер текста:
В феврале в ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одного из офисов компании сотовой связи в поселке Балакирево. По его словам, в ходе проверки в салоне была обнаружена недостача 60 000 рублей.
Полицейским удалось выяснить, что, занимающий руководящую должность в офисе 27-летний местный житель забрал деньги с продаж и потратил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату. Бывшему начальнику грозит срок до 6 лет или штраф в размере заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU