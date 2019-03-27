Ковровчанин ограбил прохожую

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-27T11:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Коврова подкараулил одинокую женщину в середине июля прошлого года на улице Пионерской. Догнав незнакомку, он попытался вырвать у нее дамскую сумочку. Женщина сопротивлялась, ковровчанин толкнул ее и потерявшая равновесие жертва упала и ударилась затылком о стену дома. А вырвавший сумку грабитель скрылся, утащив принадлежащие горожанке мобильный телефон, кошелек, пропуск, банковскую карту и сберкнижку. Ковровский городской суд приговорил грабителя, ранее уже судимого, к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU