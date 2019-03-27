2019-03-27T11:33:40+03:00
Происшествия

Ковровчанин ограбил прохожую

Позарившийся на дамскую сумочку мужчина сядет на несколько лет
Ирина Мальцева
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Житель Коврова подкараулил одинокую женщину в середине июля прошлого года на улице Пионерской. Догнав незнакомку, он попытался вырвать у нее дамскую сумочку. Женщина сопротивлялась, ковровчанин толкнул ее и потерявшая равновесие жертва упала и ударилась затылком о стену дома. А вырвавший сумку грабитель скрылся, утащив принадлежащие горожанке мобильный телефон, кошелек, пропуск, банковскую карту и сберкнижку. Ковровский городской суд приговорил грабителя, ранее уже судимого, к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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