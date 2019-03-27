2019-03-27T11:30:50+03:00
Общество

Представителя Минобороны оштрафовали за приемку бракованных изделий с муромского завода

За партию в 3,5 миллиона рублей он заплатит 50 тысяч рублей
Артём Черепанов
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УФСБ по Владимирской области расследовало преступление начальника 716 военного представительства Минобороны РФ полковника А.В. Черниченко. Он принял на вооружение бракованную технику

По данным следствия, в 2016 году ОАО "Муромтепловоз" в рамках государственного контракта должен был сделать 18 единиц техники и 18 комплектующих. Во время приемки партии стоимостью в 3,5 миллиона рублей, сотрудниками представительства Минобороны были выявлены нарушения и недостатки. Несмотря на это, полковник Черниченко не приостановил процедуру приема партии и выдал заключения о возможности использования техники в армии.

В марте 2019 года Владимирский гарнизонный суд осудил полковника по части 1 статьи 286 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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