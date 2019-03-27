Полицейские в Петушках «по горячим следам» задержали ограбивших пенсионера

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-27T11:03:20+03:00

При себе у задержанных были ножи

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Вечером 21 марта в дежурную часть полиции Петушинского района обратился 71-летний местный житель, заявивший, что в его квартиру проникли неизвестные и, угрожая расправой, похитили продукты и деньги на 6000 рублей.

На место происшествия выехала полиция, уже там пострадавший смог описать троих нападавших. Полицейские «по горячим» следам задержали подозреваемых, ими оказались трое местных жителей от 35 до 38 лет, у которых полицейские изъяли похищенное и ножи.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU