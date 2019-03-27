Суд признал незаконным назначение Алексея Андрианова главой администрации Лакинска

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-27T10:35:04+03:00

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Собинский городской суд признал незаконным назначение главой администрации города Лакниска бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Алексея Андрианова. Иск горсовету подавал другой претендент на пост сити-менеджера Андрей Жигов.

Подводом для решения суда признать назначение Алексея Андрианова сити-менеджером незаконным, послужило изменение в день голосования Устава города. Необходимый стаж государственной службы был снижен на два года.

Решение суда выйдет 1 апреля, после чего у лакинского горсовета будет месяц на обжалование вердикта. Если решение суда первой инстанции останется в силе, что уже в начале мая лакнискому горсовету придется отменить свое решение о назначении Алексея Андрианова сити-менеджеров и проводить конкурс по-новой.

ИСТОЧНИК KP.RU