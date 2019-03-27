Суд признал незаконным назначение Алексея Андрианова главой администрации Лакинска
Собинский городской суд признал незаконным назначение главой администрации города Лакниска бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Алексея Андрианова. Иск горсовету подавал другой претендент на пост сити-менеджера Андрей Жигов.
Подводом для решения суда признать назначение Алексея Андрианова сити-менеджером незаконным, послужило изменение в день голосования Устава города. Необходимый стаж государственной службы был снижен на два года.
Решение суда выйдет 1 апреля, после чего у лакинского горсовета будет месяц на обжалование вердикта. Если решение суда первой инстанции останется в силе, что уже в начале мая лакнискому горсовету придется отменить свое решение о назначении Алексея Андрианова сити-менеджеров и проводить конкурс по-новой.
ИСТОЧНИК KP.RU