Во Владимире пройдет кубок Ирины Слуцкой по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-27T10:21:50+03:00

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С 28 по 31 марта 2019 года во Владимире в ледовом комплексе "Владимир" состоятся традиционные соревнования по фигурному катанию на коньках среди детей и юношей "Кубок Ирины Слуцкой".

В соревнованиях, которые проводятся ежегодно уже в четвертый раз, будут состязаться более 500 участников со всех регионов России. Инициатором и организатором турнира является легендарная фигуристка Ирина Слуцкая – призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Начало соревнований 28 марта в 9 часов, 31 марта в 15.00 в рамках турнира состоится парад участников и показательные выступления победителей. В параде примут участие прославленные фигуристы – чемпионы мира и Европы, в том числе и сама Ирина Слуцкая.

Впервые в этом году участниками соревнований станут кандидаты в мастера спорта в личном турнире с короткой и произвольной программой. Кроме того, впервые пройдут соревнования в командном турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU