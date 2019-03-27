2019-03-27T10:21:50+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет кубок Ирины Слуцкой по фигурному катанию

Знаменитая российская фигуристка примет участие в параде открытия
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено организаторами соревнований.предоставлено организаторами соревнований.
Изменить размер текста:

С 28 по 31 марта 2019 года во Владимире в ледовом комплексе "Владимир" состоятся традиционные соревнования по фигурному катанию на коньках среди детей и юношей "Кубок Ирины Слуцкой".

В соревнованиях, которые проводятся ежегодно уже в четвертый раз, будут состязаться более 500 участников со всех регионов России. Инициатором и организатором турнира является легендарная фигуристка Ирина Слуцкая – призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Начало соревнований 28 марта в 9 часов, 31 марта в 15.00 в рамках турнира состоится парад участников и показательные выступления победителей. В параде примут участие прославленные фигуристы – чемпионы мира и Европы, в том числе и сама Ирина Слуцкая.

Впервые в этом году участниками соревнований станут кандидаты в мастера спорта в личном турнире с короткой и произвольной программой. Кроме того, впервые пройдут соревнования в командном турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире задержали подозреваемого в промышленном шпионаже кандидата технических наук
Владимирский таксист, не стоявший на ногах, врезался на "встречке" в газель
Владимирский студент в Нижнем Новгороде ранил однокурсника
Налоговые приглашают владимирцев на дни открытых дверей
Национальный парк "Мещера" ищет волонтеров
117 жителей Владимирской области позвонило на "горячую линию" по гриппу
Во Владимире задержали мужчину, приставшего к школьнице в лифте
Владимирские тяжелоатлеты завоевали еще пять медалей на первенстве России в Москве
Скончался отец председателя Законодательного Собрания Владимира Кисёлева
Житель Рязани сбывал фальшивки в Суздале
18-летний муромлянин по пути к девушке украл велосипед у соседки
Работник офиса в Балакирево украл деньги из сейфа
Зарплата и количество IT-специалистов во Владимире заметно вырастет
Ковровчанин ограбил прохожую
Представителя Минобороны оштрафовали за приемку бракованных изделий с муромского завода
Полицейские в Петушках «по горячим следам» задержали ограбивших пенсионера
Суд признал незаконным назначение Алексея Андрианова главой администрации Лакинска
Конкурс кандидатов на пост директора департамента инвестиций Владимирской области не выявил победителей
Волейбольный клуб "Владимир" начал борьбу за выход в высшую лигу "А" с победы
Промсвязьбанк оценил влияние нацпроекта на настроения МСБ в регионах