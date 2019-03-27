2019-03-27T10:17:21+03:00
Общество

Конкурс кандидатов на пост директора департамента инвестиций Владимирской области не выявил победителей

Его проведут по-новой
Артём Черепанов
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Конкурс на замещение вакантной должности директора департамента инвестиций администрации Владимирской области завершился, не выявив победителей.

В конкурсе принимали участие пять кандидатов, каждый из них представил свою концепцию развития инвестиционной привлекательности региона. Однако ни одна из них не заинтересовала организаторов конкурса. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что в них "не были учтены стратегические задачи, стоящие перед областью"

Конкурс на должность директора департамента инвестиций будет проведен по-новой. Отметим, 29 марта состоится конкурс на должность директора департамента строительства и архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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