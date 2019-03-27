Конкурс кандидатов на пост директора департамента инвестиций Владимирской области не выявил победителей
Конкурс на замещение вакантной должности директора департамента инвестиций администрации Владимирской области завершился, не выявив победителей.
В конкурсе принимали участие пять кандидатов, каждый из них представил свою концепцию развития инвестиционной привлекательности региона. Однако ни одна из них не заинтересовала организаторов конкурса. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что в них "не были учтены стратегические задачи, стоящие перед областью"
Конкурс на должность директора департамента инвестиций будет проведен по-новой. Отметим, 29 марта состоится конкурс на должность директора департамента строительства и архитектуры.
ИСТОЧНИК KP.RU