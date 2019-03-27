2019-03-27T10:12:59+03:00
Спорт

Волейбольный клуб "Владимир" начал борьбу за выход в высшую лигу "А" с победы

26 марта обыгран южно-сахалинский клуб
Алексей СУХОВ
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26 марта во Владимире стартовал финальный турнир чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги "Б". Лучшие шесть команд в ближайшую неделю должны выбрать, кто из них достоит повышения в классе - выступления в высшей лиге "А".

Среди прочих в турнире выступает волейбольный клуб "Владимир". 26 марта в первой игре он обыграл команду "Элвари-Сахалин" из Южно-Сахалинска. Владимирцы выиграли матч со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:20).

Напомним, что в высшую лигу "А" выходит напрямую первая команда финального турнира. Клуб, занявший второе место, будет играть в стыковых матчах с предпоследней командой из высшей лиги "Б".

ИСТОЧНИК KP.RU

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