Волейбольный клуб "Владимир" начал борьбу за выход в высшую лигу "А" с победы
26 марта во Владимире стартовал финальный турнир чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги "Б". Лучшие шесть команд в ближайшую неделю должны выбрать, кто из них достоит повышения в классе - выступления в высшей лиге "А".
Среди прочих в турнире выступает волейбольный клуб "Владимир". 26 марта в первой игре он обыграл команду "Элвари-Сахалин" из Южно-Сахалинска. Владимирцы выиграли матч со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:20).
Напомним, что в высшую лигу "А" выходит напрямую первая команда финального турнира. Клуб, занявший второе место, будет играть в стыковых матчах с предпоследней командой из высшей лиги "Б".
ИСТОЧНИК KP.RU