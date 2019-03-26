Юные владимирцы узнают о творчестве Андерсена

26 Март 18:38 2019-03-26T18:38:19+03:00

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Ежегодно, 2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги.

В этот день Библиотека семейного чтения (ул. Егорова. 10) приглашает ребят на литературное знакомство с великим сказочником Датского королевства Андерсеном. С помощью слайд-фильма мальчишки и девчонки узнают много нового о жизни писателя, о его детстве и юности, проникнутся духом Дании 19 века, которая вдохновила Андерсена на создание многих сказок.

Ребятам будет предложено поучаствовать в интерактивной игре-викторине по сказкам Андерсена, собрать пазлы с изображениями любимых героев, разгадать «сказочные» загадки, вместе с библиотекарями еще раз перечитать замечательную историю про Принцессу на горошине. Гостей мероприятия ждет знакомство с самыми лучшими, самыми красочными изданиями произведений Андерсена, с литературой о великом датском сказочнике.

Начало - в 10:00. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU