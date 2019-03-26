2019-03-26T15:42:53+03:00
Происшествия

В Гороховецком районе грабитель был настолько пьян, что не смог отнять сумочку у пенсионерки

56-летняя женщина сумела отстоять свое имущество
Алексей СУХОВ
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Как сообщает пресс-служба областной полиции, в Гороховецком районе 19-летний грабитель попытался украсть сумочку у пенсионерки и не смог. Сейчас его обвиняют в покушении на грабеж.

По версии следствия, молодой человек, будучи сильно пьян, попытался похитить сумку у 56-летней женщины, которая шла по одной из улиц районного центра. Грабитель не расчитал своих и ее сил. Женщина оказала серьезное сопротивление и сумочка не отдала. Понимая, что дело швах, парень смылся. А женщина пошла в дежурную часть и написала заявление.

Патрулям сразу же разослали ориентировки. Через несколько часов молодого человека задержали. В содеянном он сознался, пояснив, что ему очень были нужны деньги. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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