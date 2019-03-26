2019-03-26T14:54:20+03:00
Общество

В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд учел то, что у парня есть больная бабушка
Валерия Рудометова
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Как сообщает прокуратура области, с 1 октября по 31 декабря 2018 года муромлянин подлежал призыву на военную службу. Но он не хотел служить в армии и уклонялся от призыва.

26 сентября 2018 года ему сообщили о том, что он должен прийти 1 октября 2018 года в военный комиссариат для медицинского освидетельствования и уточнения документов воинского учета. Но парень проигнорировал. На три повторных вызова в ноябре 2018 года он также не явился.

Житель Мурома признал свою вину. Суд учел молодой возраст подсудимого и то, что у него есть больная бабушка. В итоге молодой человек заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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