2019-03-26T14:51:59+03:00
Общество

В областном центре стартует фестиваль «Поем тебе, родной Владимир»

Он начнется 27 марта с круглого стола
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 марта в 14.00 в Институте искусств и художественного образования ВлГУ состоится круглый стол, посвященный 115-летию выдающегося композитора, дирижера и педагога Дмитрия Кабалевского.

Он положит начало большому творческому городскому фестивалю «Поем тебе, родной Владимир», участвовать в котором будут около 500 юных исполнителей города. Впервые, помимо коллективов школ, участие в фестивале примут национально-культурные объединения города.

Апогеем конкурса станет гала-концерт, который состоится 7 мая во Дворце детского (юношеского) творчества.

В канун 9 мая прозвучат «Песни Победы». Гимн праздника вместе с лучшими школьными коллективами исполнит певец и композитор Алексей Молдалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные владимирцы узнают о творчестве Андерсена
В Гороховецком районе грабитель был настолько пьян, что не смог отнять сумочку у пенсионерки
Во Владимире онкобольной купил лекарство за 700 тысяч, так как больница ему отказала в препарате
В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей
Владимирская промышленность: стали больше производить колбасы, а вот тортов меньше
Владимирская спортсменка выиграла три медали на командном первенстве России по дзюдо
За прошлую неделю во Владимирской области заболело чуть больше 10 тысяч человек
Во Владимирской области стартует «подчищающая иммунизация» против кори
В Судогодской центральной районной больнице отремонтировали поликлинику
Во Владимире скончалась помощник режиссера драмтеатра Римма Николаева
В Селивановском районе троица украла из деревянного дома инструменты и электроприборы за 19 тысяч рублей
Со 2 мая во Владимире начнутся отключения горячей воды
Владимирские активисты собирают подписи за сохранение парка "Дружба"
Владимирская область заняла третье место с конца в рейтинге доступности секс-услуг
Главным врачом владимирского роддома № 2 назначена известный врач Вера Палашкевич
Во Владимире загорелся подъезд жилого дома
Осужден вязниковский ревнивец, до смерти забивший возлюбленную стулом
"Фатьяновские чтения" на радио "КП-Владимир"
21-летний юноша, угнавший две машины из Коврова, пойдет под суд