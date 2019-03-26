В областном центре стартует фестиваль «Поем тебе, родной Владимир»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-26T14:51:59+03:00

Он начнется 27 марта с круглого стола

Изменить размер текста: A A

27 марта в 14.00 в Институте искусств и художественного образования ВлГУ состоится круглый стол, посвященный 115-летию выдающегося композитора, дирижера и педагога Дмитрия Кабалевского.

Он положит начало большому творческому городскому фестивалю «Поем тебе, родной Владимир», участвовать в котором будут около 500 юных исполнителей города. Впервые, помимо коллективов школ, участие в фестивале примут национально-культурные объединения города.

Апогеем конкурса станет гала-концерт, который состоится 7 мая во Дворце детского (юношеского) творчества.

В канун 9 мая прозвучат «Песни Победы». Гимн праздника вместе с лучшими школьными коллективами исполнит певец и композитор Алексей Молдалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU