Владимирская промышленность: стали больше производить колбасы, а вот тортов меньше

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-26T14:44:47+03:00

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Владимирстат подвел итоги промышленного развития во Владимирской области в 2018 году. Индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился и составил 98,4%. По этому показателю мы занимаем лишь 14 место в ЦФО! Хуже нас только Орловская, Ивановская и Костромская области.

По сравнению с 2017 годом владимирские предприятия в 2018 году произвели больше торфяных брикетов и полубрикетов, колбасных изделий, шоколада, минералки, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона, фанеры, лекарственных препаратов, холодильников и морозильников и т.д.

При этом в регионе в 2018 году стали меньше производить детского питания, молока, кроме сырого, тортов и пирожных недлительного хранения, спецодежды, пиджаков и блейзеров мужских, курток из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, стеклянных бутылок, стаканов и прочих стеклянных сосудов для питья, кроме стеклокерамических и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU